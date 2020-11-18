Тела двух человек нашли после пожара в заброшенном здании в Новосибирске

Два человека погибли в результате пожара в Новосибирске. Он вспыхнул вчера вечером в заброшенном аварийном здании на ул. Станционной.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, ранее это здание имело производственное назначение. Пожар начался на первом этаже, дым распространился на второй и третий. На борьбу с огнем были направлены восемь единиц техники и 26 человек личного состава.

«В ходе тушения пожара в одной из комнат обнаружены тела двух погибших», - сообщили спасатели.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре-ноябре в Новосибирской области произошло несколько крупных пожаров. Так, два человека погибли в частном доме на ул. Ключевой в Первомайском районе Новосибирска. В селе Новомихайловка Коченевского района – четверо.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области