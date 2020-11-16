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Гендиректор оренбургского завода заплатит штраф за уход предприятия от уплаты налогов

Главная Происшествия
Новосибирск
17:13 16 Ноября 2020
завод, налоги, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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Гендиректор ООО «Светлинский ферроникелевый завод» в Оренбургской области признан виновным в сокрытии средств предприятия от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). О вынесенном приговоре сообщили в следственном управлении по региону.

По данным ведомства, в 2018 году руководитель завода скрыл денежные средства в сумме более 9,8 млн руб. Они должны были быть направлены на погашение имеющейся у организации задолженности по уплате налогов, превышающей 15 млн руб.

Решением суда топ-менеджер оштрафован в размере 800 тыс. руб. Кроме того, его на полтора года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной функции в коммерческих организациях.

«Светлинский ферроникелевый завод» занимается переработкой никельсодержащих руд и выпуском ферроникеля. По данным правительства Оренбургской области, из-за сложного финансового положения предприятие в апреле 2019 года приостановило основную деятельность. Но летом 2020-го она была возобновлена после смены инвестора.

Фото: pixabay.com

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