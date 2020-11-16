Из аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 откачивают топливо

В новосибирском аэропорту Толмачёво специалисты начали откачивать топливо из самолета Ан-124. Без топлива лайнер будет легче эвакуировать, передает «Общественное телевидение России» со ссылкой на территориальное управление воздушного транспорта Росавиации.

Как писали Sibnovosti.ru, Ан-124 13 ноября вынужденно сел из-за проблем сразу с двумя двигателями. Борт при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил шасси и фюзеляж. Самолет должен был вылететь в Вену, но после взлета сработали датчики пожара, а также отказала радиосвязь.

Позже на земле обнаружили фрагменты самолета, которые упали на территории стройплощадки и склада. Пострадавших нет. Среди основных версий ЧП – техническая неисправность и ошибка экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: «Общественное телевидение России»