Пожар в новосибирском селе привел к гибели четырех человек

В Новосибирской области произошел очередной крупный пожар с человеческими жертвами. Погибли четверо жителей Коченевского района региона.

Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье в частном доме, расположенном на ул. Советской в селе Новомихайловка. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, на его тушение были брошены 12 единиц техники и около 30 человек. Они боролись с огнем около трех часов.

При разборе завалов были обнаружены тела четырех человек. В том числе, 14-летней девочки.

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на веранде дома, где находился распределительный щит электроприборов. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз», - сообщили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, 5 ноября 2020 года сгорел частный дом в городе Каргате Новосибирской области. Тогда погибли двое взрослых и трое детей.

Фото: страница главного управления МЧС по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»