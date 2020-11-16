16 ноября
Новосибирск
погода -6 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пожар в новосибирском селе привел к гибели четырех человек

Главная Происшествия
Новосибирск
09:11 16 Ноября 2020
пожар, дом, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области произошел очередной крупный пожар с человеческими жертвами. Погибли четверо жителей Коченевского района региона.

Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье в частном доме, расположенном на ул. Советской в селе Новомихайловка. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, на его тушение были брошены 12 единиц техники и около 30 человек. Они боролись с огнем около трех часов.

При разборе завалов были обнаружены тела четырех человек. В том числе, 14-летней девочки.

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на веранде дома, где находился распределительный щит электроприборов. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз», - сообщили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, 5 ноября 2020 года сгорел частный дом в городе Каргате Новосибирской области. Тогда погибли двое взрослых и трое детей.

Фото: страница главного управления МЧС по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Ан-124 съехал с ВПП новосибирского аэропорта

Ан-124 съехал с ВПП новосибирского аэропорта

13 Ноября 2020 г.
Грузовой борт вернулся в Толмачёво спустя две минуты после взлета
Новости Новосибирска: В суд передано уголовное дело о нападении на девочку в Новосибирской области

В суд передано уголовное дело о нападении на девочку в Новосибирской области

12 Ноября 2020 г.
Преступление произошло в июле 2020 года
Новости Новосибирска: Новосибирские браконьеры настреляли лосей на 1 млн рублей

Новосибирские браконьеры настреляли лосей на 1 млн рублей

11 Ноября 2020 г.
В поселке Сузун задержаны восемь человек
Новости Новосибирска: Новосибирские таможенники приняли тяжелый груз

Новосибирские таможенники приняли тяжелый груз

10 Ноября 2020 г.
Изъята крупнейшая в Сибири за последние годы партия запрещенных веществ
Новости Новосибирска: В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

10 Ноября 2020 г.
В надзорном ведомстве подвели итоги трех кварталов 2020 года
Новости Новосибирска: Грузовой состав не удержался на рельсах

Грузовой состав не удержался на рельсах

9 Ноября 2020 г.
В ликвидации последствий аварии участвовали сотни железнодорожников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская область: 184 новых случая заражения COVID-19

Новосибирская область: 184 новых случая заражения COVID-19

13 Ноября 2020 г.
В понедельник ученики возвращаются в школы после каникул
Новости Новосибирска: В Новосибирске обновят сквер у администрации Кировского района

В Новосибирске обновят сквер у администрации Кировского района

11 Ноября 2020 г.
Объявлено общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства
Новости Новосибирска: Экспорт сибирского леса заметно сократился

Экспорт сибирского леса заметно сократился

11 Ноября 2020 г.
Но поставки в государства СНГ выросли на четверть за девять месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru