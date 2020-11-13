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Ан-124 съехал с ВПП новосибирского аэропорта

Главная Происшествия
Новосибирск
17:34 13 Ноября 2020
самолет, аэропорт, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском аэропорту Толмачёво совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-124 авиакомпании  «Волга-Днепр». Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Воздушный инцидент произошел сегодня в середине дня. Ан-124 вылетел в 12:08 из Толмачёво в Вену. Но спустя примерно две минуты он вернулся и совершил аварийную посадку, выкатившись при этом за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

«На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа. В результате аварийной посадки пострадавших нет, воздушное судно  имеет повреждения фюзеляжа и двигателя», - сообщили в следственном управлении.

Инцидент привел к сбою в расписании ряда авиарейсов. По данным ТАСС, несколько самолетов, летевших в Новосибирск, были перенаправлены в Барнаул и Кемерово.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

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