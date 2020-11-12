12 ноября
Новосибирск
погода -2 °C
76.21
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В суд передано уголовное дело о нападении на девочку в Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
09:15 12 Ноября 2020
ребенок, нападение, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Бердске Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о нападении на девочку. Обвинение жителю города предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел вечером 11 июля 2020 года. 35-летний злоумышленник внезапно напал на четырехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой у многоэтажного дома на ул. Максима Горького.

«В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Фигурант уголовного дела находится под стражей. Материалы дела переданы в суд.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирские браконьеры настреляли лосей на 1 млн рублей

Новосибирские браконьеры настреляли лосей на 1 млн рублей

11 Ноября 2020 г.
В поселке Сузун задержаны восемь человек
Новости Новосибирска: Новосибирские таможенники приняли тяжелый груз

Новосибирские таможенники приняли тяжелый груз

10 Ноября 2020 г.
Изъята крупнейшая в Сибири за последние годы партия запрещенных веществ
Новости Новосибирска: В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

10 Ноября 2020 г.
В надзорном ведомстве подвели итоги трех кварталов 2020 года
Новости Новосибирска: Грузовой состав не удержался на рельсах

Грузовой состав не удержался на рельсах

9 Ноября 2020 г.
В ликвидации последствий аварии участвовали сотни железнодорожников
Новости Новосибирска: Органы опеки поверят в Новосибирской области после гибели детей на пожаре

Органы опеки поверят в Новосибирской области после гибели детей на пожаре

9 Ноября 2020 г.
Семья была признана неблагополучной
Новости Новосибирска: После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

9 Ноября 2020 г.
Авария произошла на станции Татарская
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

10 Ноября 2020 г.
Предприятие группы ВИС сформировало технический флот для работы на воде
Новости Новосибирска: В Новосибирске обновят сквер у администрации Кировского района

В Новосибирске обновят сквер у администрации Кировского района

11 Ноября 2020 г.
Объявлено общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

9 Ноября 2020 г.
Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 остается высоким
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru