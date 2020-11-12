В суд передано уголовное дело о нападении на девочку в Новосибирской области

В Бердске Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о нападении на девочку. Обвинение жителю города предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел вечером 11 июля 2020 года. 35-летний злоумышленник внезапно напал на четырехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой у многоэтажного дома на ул. Максима Горького.

«В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Фигурант уголовного дела находится под стражей. Материалы дела переданы в суд.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области