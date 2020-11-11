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Новосибирские браконьеры настреляли лосей на 1 млн рублей

Главная Происшествия
Новосибирск
11:10 11 Ноября 2020
мвд, браконьер, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
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В районном центре Новосибирской области Сузуне задержали сразу восемь человек. Полицейские подозревают их в участии в браконьерской группе.

По данным главного управления МВД России по Новосибирской области, подозреваемых задержали 3 ноября. В операции приняли участие сотрудники Росгвардии.

«… В период с июня по октябрь текущего года подозреваемые на особо охраняемой природной территории совершили незаконный отстрел 14 особей лосей. Общая сумма ущерба составила более 1 млн руб.», - говорится в сообщении регионального главка полиции.   

В ведомстве уточнили, что пятеро задержанных уже привлекались к уголовной ответственности. В ходе обысков у предполагаемых членов группы изъяли, помимо прочего, 138 кг мяса лося, валюту, два автомобиля УАЗ. Уголовные дела возбуждены по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области

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