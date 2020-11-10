10 ноября
Новосибирск
погода +3 °C
76.95
 
€ 91.5
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирские таможенники приняли тяжелый груз

Главная Происшествия
Новосибирск
12:52 10 Ноября 2020
таможня, груз, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске задержали более 175 кг прекурсоров (компонентов для изготовления) наркотических средств. Это крупнейшая за последние несколько лет партия запрещенных веществ, попавшая в руки сибирских таможенников.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), произвели запрещенные вещества в Китае. Груз был расфасован по бочкам, которые доставили в Новосибирск автомобильным транспортом.

«Изъятый прекурсор в наркобизнесе используется для изготовления наркотического средства мефедрон – синтетический аналог наркотического средства кокаин. По самым скромным экспертным оценкам из данной партии можно было изготовить более 350 тыс.  разовых доз готового наркотика», - отметили в пресс-службе СТУ.

В ведомстве добавили, что Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

10 Ноября 2020 г.
В надзорном ведомстве подвели итоги трех кварталов 2020 года
Новости Новосибирска: Грузовой состав не удержался на рельсах

Грузовой состав не удержался на рельсах

9 Ноября 2020 г.
В ликвидации последствий аварии участвовали сотни железнодорожников
Новости Новосибирска: Органы опеки поверят в Новосибирской области после гибели детей на пожаре

Органы опеки поверят в Новосибирской области после гибели детей на пожаре

9 Ноября 2020 г.
Семья была признана неблагополучной
Новости Новосибирска: После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

9 Ноября 2020 г.
Авария произошла на станции Татарская
Новости Новосибирска: СКР проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в новосибирской больнице

СКР проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в новосибирской больнице

6 Ноября 2020 г.
Проверка началась после появления видео в интернете
Новости Новосибирска: Прокуратура добивается ужесточения приговора экс-мэру Оренбурга

Прокуратура добивается ужесточения приговора экс-мэру Оренбурга

3 Ноября 2020 г.
Назначена дата рассмотрения апелляции надзорного ведомства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирцы налегают на кушетку

Новосибирцы налегают на кушетку

9 Ноября 2020 г.
Осенью 2020 года зарегистрирован заметный рост спроса на услуги психолога
Новости Новосибирска: Бюджет Новосибирской области сжимается в доходах

Бюджет Новосибирской области сжимается в доходах

6 Ноября 2020 г.
На 2021 год они запланированы в объеме 171,5 млрд рублей
Новости Новосибирска: Главный конкурент «Новосибирска» потерял очки в первенстве ПФЛ

Главный конкурент «Новосибирска» потерял очки в первенстве ПФЛ

6 Ноября 2020 г.
У новосибирских футболистов появился шанс остаться на первом месте по итогам осени
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru