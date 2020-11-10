Новосибирские таможенники приняли тяжелый груз

В Новосибирске задержали более 175 кг прекурсоров (компонентов для изготовления) наркотических средств. Это крупнейшая за последние несколько лет партия запрещенных веществ, попавшая в руки сибирских таможенников.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), произвели запрещенные вещества в Китае. Груз был расфасован по бочкам, которые доставили в Новосибирск автомобильным транспортом.

«Изъятый прекурсор в наркобизнесе используется для изготовления наркотического средства мефедрон – синтетический аналог наркотического средства кокаин. По самым скромным экспертным оценкам из данной партии можно было изготовить более 350 тыс. разовых доз готового наркотика», - отметили в пресс-службе СТУ.

В ведомстве добавили, что Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

Фото: сайт Сибирского таможенного управления