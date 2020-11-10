В Генпрокуратуре отметили рост новосибирской преступности

Новосибирская область оказалась в числе российских регионов с наибольшим приростом преступности. Криминальные итоги девяти месяцев 2020 года подвели в Генпрокуратуре.

Надзорный орган выпустил сборник «Состояние преступности в России».

«В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 6 тыс.), Москве (на 4,7 тыс.) и Новосибирской области (на 3,8 тыс.)», - цитирует сборник ТАСС.

По данным Генпрокуратуры, рост преступности в разной степени отмечается в 56 субъектах федерации. При этом, Иркутская область оказалась в числе трех регионов, где отмечено наибольшее снижение числа правонарушений. А Республика Тува, в свою очередь, в числе трех регионов с самым высоким уровнем преступности в расчете на 100 тыс. населения (наряду с Амурской областью и Еврейской автономной областью).

Генпрокуратура также отмечает, что в стране на 13,8% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Наибольшие темпы их увеличения зафиксированы, в частности, в Красноярском крае, Костромской области и Республике Мордовия.

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области