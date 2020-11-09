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Органы опеки поверят в Новосибирской области после гибели детей на пожаре

Главная Происшествия
Новосибирск
13:31 9 Ноября 2020
пожар, дети, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области проверят работу органов опеки. Такое поручение министерству труда и социального развития дал губернатор Андрей Травников после пожара в городе Каргате, унесшем жизни трех детей.

«По пожару в Каргатском районе просьба вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко посмотреть на ситуацию, потому что, наверное, детей можно было спасти только в том случае, если их ранее изъять из этой неблагополучной семьи. Поэтому посмотрите на действия органов опеки, все ли сделано в соответствии с требованиями законодательства», - процитировал ТАСС выступление главы региона на сегодняшнем оперативном совещании.

Пожар произошел 5 ноября в частном доме. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, пожарные смогли ликвидировать открытое горение уже через 15 минут после прибытия на место. Но при разборе завалов были обнаружены тела двух мужчин и трех детей.

Причина возгорания пока неизвестна. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как писали Sibnovosti.ru, 15 октября 2020 года в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района области сгорела самодельная постройка, приспособленная для жилья. Тогда также погибли трое детей. Их родителей задержали в рамках уголовного дела, возбужденного также по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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