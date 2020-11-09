После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

На станции Татарская в Новосибирской области восстановлено движение поездов. Несколько пассажирских поездов дальнего следования были задержаны вчера после того, как с рельсов сошел грузовой состав.

По данным Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), тепловоз и 30 вагонов грузового поезда сошли вчера в середине дня. Среди вагонов оказалось семь цистерн, из которых разлилось дизельное топливо. Розлив топлива был оперативно локализован, пострадавших нет.

«Более чем на пять часов был задержан поезд №1 Владивосток – Москва, всем пассажирам поезда предоставлено питание. На 3,5 часа – №118 Москва – Новокузнецк, на 3 часа – №128 Адлер – Красноярск, на 1 час 30 минут – №38 Москва – Томск и №62 Москва – Владивосток», - говорится в сообщении ЗСЖД.

Станция Татарская расположена на Транссибе. В ликвидации последствий аварии приняли участие четыре восстановительных поезда, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Фото: сайт правительства Новосибирской области