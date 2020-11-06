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СКР проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в новосибирской больнице

Главная Происшествия
Новосибирск
13:06 6 Ноября 2020
скр, больница, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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В интернете появилось видео, которое может свидетельствовать о жестоком обращении с ребенком в новосибирской туберкулезной больнице. Следственное управление СКР по Новосибирской области приступило к проверке этой информации.

На видео медсестра берет малолетнего ребенка за волосы и кидает его на кровать. В следственном управлении также отметили, что, согласно утверждению автора публикации, «подобные действия медсестры носят систематический характер».

«Ребенок баловался. Она (сотрудница больницы) поднимала ее за волосы и бросала в койку - это жестокое обращение. Вчера у нас появилась информация, мы начали заниматься, сейчас я туда поехала. Комиссия минздрава должна сегодня выехать туда», - сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области информагентству уточнили, что медсестра отстранена от работы.

Фото: сайт ГБУЗ «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница»

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