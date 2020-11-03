Прокуратура добивается ужесточения приговора экс-мэру Оренбурга

Прокуратура Оренбургской области добивается в апелляционной инстанции пересмотра вынесенного ранее приговора бывшему мэру областного центра Евгению Арапову. Заседание суда назначено на 6 ноября.

Обвинительный приговор Ленинский районный суд Оренбурга вынес в августе этого года. Как писали Sibnovosti.ru, бывший градоначальник был признан виновным по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и осужден к четырем с половиной годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. В прокуратуре посчитали наказание чрезмерно мягким.

«Вопреки позиции стороны государственного обвинения суд оправдал бывшего градоначальника по эпизоду получения от учредителя и директора коммерческой организации взятки в виде оказания услуги имущественного характера на сумму более 1 млн руб. при приобретении двух квартир и офисного помещения», - пояснили причину подачи апелляционного представления в надзорном ведомстве.

Прокуратура требует отменить приговора райсуда и вернуть ему дело на повторное рассмотрение в ином составе.

Евгений Арапов работал главой администрации Оренбурга в 2010-2015 годы. В 2015-2018 годы он занимал пост мэра. В 2018-м Евгения Арапова задержали, а спустя некоторое время горсовет отправил его в отставку.

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области