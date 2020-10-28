При разборе конструкций сгоревшего дома в Новосибирске нашли тела двух человек

Крупный пожар вспыхнул вчера вечером в частном жилом секторе Первомайского района Новосибирска. Полностью ликвидировать его, разобрать и пролить сгоревшие конструкции удалось только к утру.

Загорелся жилой дом на двух хозяев, расположенный на ул. Ключевой. К моменту прибытия первых пожарных огонь уже переходил на кровлю соседнего дома. В общей сложности в тушении приняли участие 22 человека и шесть единиц пожарной техники.

«В результате возгорания огнем поврежден один дом внутри на площади 150 кв. м и баня площадью 15 кв. м. Во втором доме произошло обрушение кровли, также повреждены надворные постройки. Общая площадь пожара составила 265 кв. м», - рассказали в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области