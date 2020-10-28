28 октября
Новосибирск
погода +2 °C
76.46
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Директор новосибирского агентства недвижимости получила девять лет колонии

Главная Происшествия
Новосибирск
09:42 28 Октября 2020
директор, недвижимость, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор директору агентства недвижимости «Капитал Недвижимость» Людмиле Войтович. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).

Согласно сообщению райсуда, в уголовном деле насчитывается более 100 эпизодов. Директор агентства заключала соглашения о расчетах и организации сделки, в соответствии с которыми должна была обеспечить в интересах покупателей заключение договоров долевого участия в строительстве. Она получала от потерпевших денежные средства, но не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства.

Суд приговорил Людмилу Войтович к семи годам лишения свободы. Ранее, как уточнил «Интерфакс-Сибирь», руководителя агентства уже приговаривали к пяти с половиной годам за аналогичное преступление. В результате суд путем частичного сложения наказания назначил Людмиле Войтович наказание в виде девяти лет исправительной колонии общего режима.

Райсуд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с нее более 292 млн руб.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о похищении людей

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о похищении людей

26 Октября 2020 г.
Подозреваемыми являются трое жителей Омской области
Новости Новосибирска: Пять человек погибло в новосибирском ДТП

Пять человек погибло в новосибирском ДТП

25 Октября 2020 г.
Микроавтобус Toyota Noah врезался в рейсовый автобус
Новости Новосибирска: На ремонте трассы Оренбург – Казань украли бетонные бордюры

На ремонте трассы Оренбург – Казань украли бетонные бордюры

23 Октября 2020 г.
Житель соседнего села нашел им применение в своем хозяйстве
Новости Новосибирска: Председатель оренбургской адвокатской коллегии стал подозреваемым

Председатель оренбургской адвокатской коллегии стал подозреваемым

20 Октября 2020 г.
Он задержан подозрению в мошенничестве
Новости Новосибирска: Фотографы упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС

Фотографы упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС

20 Октября 2020 г.
Поиски мужчины продолжаются
Новости Новосибирска: Ремонт дороги в Оренбурге привел к уголовному делу

Ремонт дороги в Оренбурге привел к уголовному делу

19 Октября 2020 г.
Акт приемки был подписан при низком качестве работ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский производитель графеновых трубок построит новый комплекс

Новосибирский производитель графеновых трубок построит новый комплекс

27 Октября 2020 г.
OCSiAl получит 2 га в Советском районе Новосибирска
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

27 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания
Новости Новосибирска: Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

26 Октября 2020 г.
Завершено обновление вокзальных комплексов на ряде железнодорожных станций
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru