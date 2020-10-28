Директор новосибирского агентства недвижимости получила девять лет колонии

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор директору агентства недвижимости «Капитал Недвижимость» Людмиле Войтович. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).

Согласно сообщению райсуда, в уголовном деле насчитывается более 100 эпизодов. Директор агентства заключала соглашения о расчетах и организации сделки, в соответствии с которыми должна была обеспечить в интересах покупателей заключение договоров долевого участия в строительстве. Она получала от потерпевших денежные средства, но не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства.

Суд приговорил Людмилу Войтович к семи годам лишения свободы. Ранее, как уточнил «Интерфакс-Сибирь», руководителя агентства уже приговаривали к пяти с половиной годам за аналогичное преступление. В результате суд путем частичного сложения наказания назначил Людмиле Войтович наказание в виде девяти лет исправительной колонии общего режима.

Райсуд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с нее более 292 млн руб.

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