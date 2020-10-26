В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о похищении людей

В Новосибирске задержали трех жителей Омской области, которых подозревают в похищении людей. Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц, из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, 21 октября 2020 года подозреваемые захватили в Железнодорожном районе Новосибирска мужчину и женщину, у которых вымогали деньги. Пару они перевезли в Калининский район, но там мужчине удалось сбежать.

«Далее трое жителей Омской области…, незаконно удерживая женщину, перевезли последнюю против ее воли на автомобиле в одно из сел Новосибирской области, где были остановлены сотрудниками ДПС, в результате чего женщина была освобождена», - рассказали о развитии событий в ведомстве.

Трое омичей находятся под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области