Пять человек погибло в новосибирском ДТП

В Новосибирской области произошло одно из крупнейших за последнее время ДТП. Его жертвами стали пять человек.

Столкновение микроавтобуса Toyota Noah и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Томск – Барнаул, произошло вчера на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Болотнинского района. По данным полиции, микроавтобус, двигавшийся со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП на месте погибли 52-летний водитель Toyota, а также пассажиры этого же автомобиля - девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста. Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу, один из который позже скончался в медицинском учреждении», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Новосибирской области.

Как уточнил ТАСС, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области