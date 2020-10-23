На ремонте трассы Оренбург – Казань украли бетонные бордюры

Во время ремонта участка автодороги Оренбург – Казань у дорожных строителей украли 72 бетонных бордюра. Инцидент произошел на территории Пономаревского района Оренбургской области.

По данным управления МВД России по региону, злоумышленника удалось найти. Им оказался житель расположенного недалеко от ремонтируемого участка села Пономаревка. Как выяснилось, бетонные бордюры он собирался использовать в своем хозяйстве.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в областном полицейском главке.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Томской области мужчина снял с участка железной дороги года на перегоне станций Копылово – Итатка около 600 противоугонов. Он сдал их в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил. В прошлом году житель Верхнекетского района Томской области среди бела дня похитил 52 плиты с автодороги, соединяющей поселки Степановка и Катайга.

Фото: enix.ru