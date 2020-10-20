Председатель оренбургской адвокатской коллегии стал подозреваемым

В Оренбургской области задержаны председатель коллегии адвокатов и предприниматель. Они подозреваются по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, подозреваемые путем обмана убедили одного из бизнесменов Орска передать им 5 млн руб. Эта сумма якобы была необходима для решения вопроса о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности по возбужденному уголовному делу.

«16 октября 2020 года при получении денежных средств подозреваемые были задержаны», сообщили в следственном управлении.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области