Фотографы упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС

Два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС. Они вели фотосъемку.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. В воду упали мужчина и женщина.

«Последняя была доставлена на берег и передана бригаде скорой помощи. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Поиски мужчины продолжаются», - сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на следственное управление СКР по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что следственные органы проводят проверку по факту инцидента на дамбе.

Фото: yandex.ru