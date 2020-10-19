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Ремонт дороги в Оренбурге привел к уголовному делу

Главная Происшествия
Новосибирск
17:04 19 Октября 2020
реконструкция, дорога, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге следователи возбудили уголовное дело в связи с некачественным ремонтом одной из городских дорог. Оно расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В материалах дела говорится о реконструкции автомобильной дороги на ул. Уральской на участке от ул. Чкалова до микрорайона «Дубки». Ее провело в прошлом году ООО «Уральская жилищно-строительная компания» по контракту с управлением строительства и дорожного хозяйства мэрии Оренбурга.

В сообщении ведомства указывается, что должностные лица подписали акт о приемке работ стоимостью 4 млн руб., хотя сами работы были выполнены не в полном объеме. Претензии правоохранительных органов касаются  устройства асфальтобетонного покрытия, установки дорожных знаков и пешеходных перильных ограждений, посева газонов и т. д.

В пресс-релизе следственного управления уточняется, что решение о возбуждении уголовного дела было принято по результатам рассмотрения постановления прокурора Оренбурга.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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