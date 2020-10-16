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Задержаны родители трех погибших на пожаре детей в Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
17:57 16 Октября 2020
пожар, дети, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области задержали родителей трех детей, погибших на пожаре. Расследование возбужденного уголовного дела ведется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сгоревшая самодельная постройка, приспособленная для жилья, находилась на ул. Кедровой в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района. Пожар произошел днем 15 октября. На месте постройки обнаружили тела трех детей, самому старшему из которых было семь лет.

«Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей», - отметили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных родителей меры пресечения.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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