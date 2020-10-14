Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера

В Новосибирской области арестован полицейский, который подозревается в том, что задушил своего знакомого. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Оно было возбуждено после того, как 13 октября у села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области обнаружили тело 24-летнего новосибирца со следами удушения в области шеи.

Согласно версии, изложенной на сайте следственного управления СКР по Новосибирской области, трагедия произошла 5 октября. Проживающий в Бурмистрово 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело из поселка и скрыл.

«Вину в совершении преступления он признал. На допросе он пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений последнего», - добавили в следственном управлении.

О причине и содержании конфликта в сообщении ведомства не говорится. По данным новосибирских СМИ, погибший был трансгендером и выглядел, как девушка.

Подозреваемый заключен под стражу.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области