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В отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска заведены уголовные дела

Главная Происшествия
Новосибирск
12:04 6 Октября 2020
новосибирск, жилье, преступление, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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В отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска заведены уголовные дела по делу о превышении полномочий при приобретении квартир для муниципальных нужд, сообщили в СК РФ в Новосибирске.

«Расследуется уголовное дело в отношении действующего и бывшего сотрудника мэрии Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году муниципальный заказчик в лице этих сотрудников мэрии Новосибирска заключил с двумя застройщиками ряд муниципальных контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства – домах по улицам Большая и Зорге на общую сумму свыше 249 млн рублей.

«При этом должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» полную стоимость контрактов после государственной регистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области», - сообщили следователи. .

В итоге свои обязательства по муниципальным контрактам застройщики не выполнили. По делу проведены обыски в жилищах подозреваемых, а также в подразделениях горадминистрации.

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