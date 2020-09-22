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Снижается уровень воды в Амуре у Хабаровска

Главная Происшествия
Новосибирск
18:35 22 Сентября 2020
наводнение, река, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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Большая вода отступает от Хабаровска. Уровень реки Амур 22 сентября снизился на 7 см. По прогнозам гидрологов, у краевой столицы он продолжит падать и дальше, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Теперь паводок смещается ниже по течению к Комсомольску-на-Амуре. До него от Хабаровска больше 300 км. Предположительно, до опасных уровней у города Амур поднимется к концу недели. Сейчас вода затапливает райцентры и села, расположенные в низинах. Земляные дамбы с напором не справляются.

«Вал нагребли, но он рассчитан на 5,50. Чуть больше - сразу где-нибудь прорвет, по-любому. Не там, так там», - говорит дачник Сергей Гущин.

В этом году вода начала подниматься позже обычных сроков. По словам гидрологов, паводок пришел из Китая, где в конце августа после тайфунов разлилась река Сунгари. Позднее будут подсчитаны убытки от паводка.

По прогнозам, в уже затопленных селах вода может простоять вплоть до холодов.

Фото: «Общественное телевидение России»

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