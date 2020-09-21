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В оренбургском селе взорвался снаряд

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Новосибирск
18:31 21 Сентября 2020
погиб, скр, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
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Боевой снаряд взорвался в гараже частного дома в Оренбургской области. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье в селе Советское Акбулакского района. По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, владелец гаража получил ранения и скончался затем в районной больнице. Кроме того, были госпитализированы еще четыре человека с различными травмами. В их числе, семилетний ребенок с травмой кисти.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Фото: сайт следственного управления СКР по Оренбургской области

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