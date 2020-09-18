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В производственном здании в Новосибирске взорвался котел

Главная Происшествия
Новосибирск
16:54 18 Сентября 2020
мчс, обрушение, котельная
Автор: Sibnovosti.ru
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Взрыв котла обрушил стену промышленного здания в Новосибирске. Авария произошла в первой половине дня на ул. Твардовского в Первомайском районе.

Котел отопления был установлен на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия. Разрушилась стена из металлоконструкций и сэндвич-панелей.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, сверка собственников, арендаторов и сотрудников предприятия показала, что пострадавших в результате взрыва нет.

«Пожарно-спасательные подразделения оказывают администрации объекта помощь в ликвидации последствий происшествия, а именно в разборе обрушенных конструкций, предварительно на общей площади порядка 200 кв. м», - говорится в сообщении спасателей.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года из-за разгерметизации парового котла обрушилась часть кирпичной стены и кровля молочного завода в Маслянинском районе Новосибирской области. Тогда пострадали два человека.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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