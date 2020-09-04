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После смерти девочки в больнице в Оренбургской области возбудили дело

Главная Происшествия
Новосибирск
17:50 4 Сентября 2020
ребенок, больница, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Смерть девочки в ГБУЗ «Беляевская районная больница» в Оренбургской области привела к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

15-летнюю жительницу Беляевского района доставили в больницу в ночь на 30 августа 2020 года. Она жаловалась на отек правого плеча, боли в руках и ногах и др. На следующий день ее перевели в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, где пациентка скончалась.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти несовершеннолетней явилась двухсторонняя бактериальная пневмония», - сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, с 27 по 29 августа девочка уже обращалась в эту больницу.

Фото: сайт ГБУЗ «Беляевская районная больница»

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