После смерти девочки в больнице в Оренбургской области возбудили дело

Смерть девочки в ГБУЗ «Беляевская районная больница» в Оренбургской области привела к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

15-летнюю жительницу Беляевского района доставили в больницу в ночь на 30 августа 2020 года. Она жаловалась на отек правого плеча, боли в руках и ногах и др. На следующий день ее перевели в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, где пациентка скончалась.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти несовершеннолетней явилась двухсторонняя бактериальная пневмония», - сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, с 27 по 29 августа девочка уже обращалась в эту больницу.

Фото: сайт ГБУЗ «Беляевская районная больница»