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На Приморье обрушился ураган

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Новосибирск
17:43 3 Сентября 2020
ветер, свет, скорость
Автор: Sibnovosti.ru
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На Приморский край обрушился мощный ураган «Майсак». О последствиях разгула стихии сообщает «Общественное телевидение России».

Порывы ветра в отдельных районах достигают 43 м/с. Он ломает деревья, рвет провода. Без света остались 9 тыс. человек в 16 населенных пунктах. Специальные бригады пытаются восстановить электроснабжение.

Плавучий док завода «Восточная верфь» сорвало с якоря и швырнуло на причал. Автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский закрыто.

Ранее власти Приморья порекомендовали освободить детей от школьных занятий.

Фото: «Общественное телевидение России»

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