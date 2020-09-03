На Приморье обрушился ураган

На Приморский край обрушился мощный ураган «Майсак». О последствиях разгула стихии сообщает «Общественное телевидение России».

Порывы ветра в отдельных районах достигают 43 м/с. Он ломает деревья, рвет провода. Без света остались 9 тыс. человек в 16 населенных пунктах. Специальные бригады пытаются восстановить электроснабжение.

Плавучий док завода «Восточная верфь» сорвало с якоря и швырнуло на причал. Автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский закрыто.

Ранее власти Приморья порекомендовали освободить детей от школьных занятий.

Фото: «Общественное телевидение России»