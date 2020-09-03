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Экс-начальник полиции одного из районов Новосибирска предстанет перед судом

Главная Происшествия
Новосибирск
17:11 3 Сентября 2020
скр, полиция, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске направлено в суд уголовное дело бывшего начальника отдела полиции №5 «Дзержинский». Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, экс-полицейский в 2015-2018 годы систематически получал взятки от трех предпринимателей. Взятки давались в виде продукции и услуг кафе, учредителями которого являлись двое из указанных предпринимателей. Сумма взяток составила 53 тыс. руб.

«Начальник полиции, в свою очередь, получая от указанных лиц взятку, систематически давал своим подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о неисполнении ими служебных обязанностей по выявлению, пресечению и документированию правонарушений, не составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района, разместили на них торговые объекты и использовали их для коммерческой деятельности», - отмечается в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, бывший начальник полиции Дзержинского района свою вину признал в полном объеме.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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