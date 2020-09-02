2 сентября
Новосибирск
погода +21 °C
73.86
 
€ 87.74
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пожарные в Орске спасли женщину-инвалида

Главная Происшествия
Новосибирск
18:17 2 Сентября 2020
пожар, инвалиды, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пожарные в оренбургском городе Орске спасли женщину. Пожар вспыхнул 1 сентября в ее квартире в многоквартирном жилом доме на проезде Металлургов.

Женщина-инвалид не могла передвигаться самостоятельно. Пожарные успели вынести ее на свежий воздух и передать сотрудникам скорой помощи. По данным главного управления МЧС по Оренбургской области, в дальнейшем пострадавшую (она отравилась продуктами горения) направили в реанимационное отделение одного из лечебных учреждений.

Сам пожар был полностью ликвидирован за минут. В его тушении приняли участие три боевых пожарных расчета.

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области

.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Оренбургский злоумышленник собирал пожертвования в сельских храмах

Оренбургский злоумышленник собирал пожертвования в сельских храмах

31 Августа 2020 г.
В одном он вытащил драгоценности из киота, в другом – заменил золотые кольца на бижутерию
Новости Новосибирска: Пандемия активизировала мошенников

Пандемия активизировала мошенников

31 Августа 2020 г.
Генпрокуратура указала на рост числа таких преступлений
Новости Новосибирска: В Новосибирске справились с крупным пожаром на складе

В Новосибирске справились с крупным пожаром на складе

31 Августа 2020 г.
Его причина пока неизвестна
Новости Новосибирска: В Новосибирске горит склад площадью 14 тыс квадратных метров

В Новосибирске горит склад площадью 14 тыс квадратных метров

31 Августа 2020 г.
Общая площадь возгорания составила 1 тыс квадратных метров
Новости Новосибирска: Пожары тушат в нескольких районах Оренбургской области

Пожары тушат в нескольких районах Оренбургской области

29 Августа 2020 г.
В Илекском районе введен режим ЧС
Новости Новосибирска: Завершено расследование дела бывшего топ-менеджера новотроицкого «Металекса»

Завершено расследование дела бывшего топ-менеджера новотроицкого «Металекса»

27 Августа 2020 г.
Экс-замдиректора обвиняется в коммерческом подкупе на 1 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

31 Августа 2020 г.
Этот показатель достиг отметки в 60 за сутки
Новости Новосибирска: Сквер в центре Новосибирска прикроют липой

Сквер в центре Новосибирска прикроют липой

28 Августа 2020 г.
В сквере Героев Революции высадят зеленую стену
Новости Новосибирска: Новосибирску добавили на дорожные работы

Новосибирску добавили на дорожные работы

28 Августа 2020 г.
Объем дополнительных средств составит в сумме 359 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru