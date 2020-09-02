Пожарные в Орске спасли женщину-инвалида

Пожарные в оренбургском городе Орске спасли женщину. Пожар вспыхнул 1 сентября в ее квартире в многоквартирном жилом доме на проезде Металлургов.

Женщина-инвалид не могла передвигаться самостоятельно. Пожарные успели вынести ее на свежий воздух и передать сотрудникам скорой помощи. По данным главного управления МЧС по Оренбургской области, в дальнейшем пострадавшую (она отравилась продуктами горения) направили в реанимационное отделение одного из лечебных учреждений.

Сам пожар был полностью ликвидирован за минут. В его тушении приняли участие три боевых пожарных расчета.

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области

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