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Оренбургский злоумышленник собирал пожертвования в сельских храмах

Главная Происшествия
Новосибирск
20:08 31 Августа 2020
церковь, кража, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области задержан 51-летний мужчина. Он подозревается в кражах пожертвований из церквей региона.

Предполагаемого злоумышленника удалось задержать после происшествия в селе Пономаревка. Там мужчина пришел в православный храм Казанской иконы Божией Матери, где сообщил, что готов пожертвовать нательный крест с драгоценными камнями.

«(Он) попросил работника собора принести отвертку, чтобы снять икону и поместить в нее указанное ювелирное изделие. Когда церковнослужитель ушел, фигурант снял образ и похитил из киота золотые украшения – три кольца, две цепочки и серьги», - рассказали в управлении МВД России по Оренбургской области.

Когда подозреваемого задержали, у него нашли 23 кольца, которые он намеревался сдать в ломбард. По данным полиции, ранее он украл два золотых кольца из ящика для пожертвований в храме Святых апостолов Петра и Павла в селе Павловка. Там он заменил украшения на бижутерию. В сообщении полицейского главка также отмечается, что задержанный дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: pixabay.com

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