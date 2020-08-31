Пандемия активизировала мошенников

За время ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом передает «Общественное телевидение России» со ссылкой на генеральную прокуратуру.

В нашей стране мошенничество занимает второе место по количеству преступлений после кражи. Их число за время самоизоляции уменьшилось на 9%, а число случаев мошенничества, напротив выросло на 36%.

Количество дел о телефонном и интернет мошенничестве стало больше на 76%. И в два раза увеличилось число преступлений по статье - мошенничество с банковскими картами.

Из-за массового перехода на удаленную работу и роста онлайн-торговли на 15% выросли хакерские атаки.

Лидер по этим видам преступлений - Москва. Рост там составил 76%. На втором месте антирейтинга - Свердловская область. Здесь этих преступлений стало больше на 60%. И замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург.

Фото: «Общественное телевидение России»