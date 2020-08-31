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В Новосибирске справились с крупным пожаром на складе

Главная Происшествия
Новосибирск
09:44 31 Августа 2020
пожар, склад, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирские пожарные ликвидировали крупный пожар в здании склада на ул. Механизаторов в Советском районе Новосибирска. Как сообщали Sibnovosti.ru, борьба с огнем началась поздно вечером 30 августа.

На складе хранились автомобильные шины, пластиковые изделия, лакокрасочные материалы и 15 газовых баллонов. Чтобы локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. м и не позволить огню перекинуться на соседние строения, потребовалось почти три часа. Сегодня рано утром главное управление МЧС по Новосибирской области сообщило о том, что началась проливка и разборка завалов.

Как уточнили в ведомстве, в ликвидации пожара были задействованы 86 человек и 26 единиц техники. Вода для тушения подавалась из Оби, для чего пришлось проложить более 4 км рукавных линий и задействовать пожарный катер.

«Также на место была направлена химико-радиометрическая лаборатория для замеров атмосферного воздуха. В результате превышения предельно допустимых значений не выявлено», - отметили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Причина пожара пока не установлена. Для ее определения используют испытательную пожарную лабораторию.

Фото: страница главного управления МЧС по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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