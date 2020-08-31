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В Новосибирске горит склад площадью 14 тыс квадратных метров

Главная Происшествия
Новосибирск
00:16 31 Августа 2020
новосибирск, пожар, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске горит одноэтажное складское здание площадью 14 тыс квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 1 тыс квадратных метров, сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Тушение осложняется хранящимися в складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.

В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.

Всего на тушение пожара привлечены 73 человека личного состава, 25 единиц техники.

Фото https://54.mchs.gov.ru/

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