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Пожары тушат в нескольких районах Оренбургской области

Главная Происшествия
Новосибирск
11:01 29 Августа 2020
пожары, мчс, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожары угрожали вчера сразу нескольким населенным пунктам Оренбургской области. Обошлось без жертв.

Вчера правительство Оренбургской области сообщило о том, что в поселке Колтубановском Бузулукского района огонь повредил 10 жилых домов, 12 надворных построек и нежилое строение. Этот пожар был потушен к вечеру 28 августа.

В это время в окрестностях села Илек полыхал степной пожар на площади 2 га. А в Первомайском районе недалеко от поселка Сергиевка огнем охвачено около 70 га хвойного леса. О ликвидации пожара под Илеком главное управление МЧС по Оренбургской области сообщило в ночь на субботу. Там повреждено 18 гаражей и четыре хозяйственных постройки на общей площади около 360 кв. м.

«Мы предложили всем пострадавшим от пожара места, где они смогут жить – как на короткий промежуток времени, так и на более длительный срок. Я поставил задачу до понедельника определить сумму ущерба по каждому дому, по каждому собственнику. В течение двух недель мы поможем каждой семье», – заявил побывавший вчера в Бузулукском районе губернатор Денис Паслер.

Фото: страница главного управления МЧС по Оренбургской области в соцсети «ВКонтакте»

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