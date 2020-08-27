Завершено расследование дела бывшего топ-менеджера новотроицкого «Металекса»

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Металекс». Ему инкриминируется коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

«Обвиняемый незаконно получил от учредителя производственно-коммерческой фирмы денежные средства в сумме свыше 1 млн руб. в качестве коммерческого подкупа за оказание преференций при дальнейшем сотрудничестве и заключение договоров поставок», - говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, в рамках уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого, включая нежилое здание.

ООО «Металекс» находится в Новотроицке. Компания занимается производством ферросплавной продукции.

Фото: сайт следственного управления СКР по Оренбургской области