Тула в Новосибирске превратилась в «молочную» реку

В небольшой речке Тула, протекающей в левобережной части Новосибирска, зафиксирована массовая гибель рыбы. Ее точная причина пока неизвестна.

«Заявка поступила в отдел ГО ЧС по Кировскому району в среду. На месте сейчас работают специалисты. Был зафиксирован мор рыбы. В реке были также обнаружены мыльные отходы. Химическая лаборатория взяла анализы пробы воды на обследование», - сообщили ТАСС в отделе.

О гибели рыбы стало известно вчера. В соцсетях появились фото речки с водой практически белого цвета. Местами рыба выпрыгивала из воды на берег.

По данным информагентства, летом этого года суд Кировского района Новосибирска обязал мэрию прекратить загрязнение реки Тула нефтепродуктами. Прокуратура установила, что длительное загрязнение реки шло из бесхозного коллектора.

Фото: страница новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»