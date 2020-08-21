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В Оренбурге вандалы залили водой Вечный огонь

Главная Происшествия
Новосибирск
17:54 21 Августа 2020
огонь, вандализм, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге началась доследственная проверка по факту осквернения Вечного огня. Ее поручил провести руководитель областного следственного управления СКР Вячеслав Зудерман.

Поводом для проведения проверки стали сообщения местных СМИ. Они ссылаются на видеозапись, на которой видно, как несколько молодых людей заливают водой Вечный огонь на мемориале Победы.

«Руководитель следственного управления поручил тщательно выяснить все обстоятельства вопиющего факта осквернения места исторической памяти, незамедлительно принять исчерпывающие меры к установлению личностей, изображенных на видеозаписи, а также даче правовой оценке действиям каждого участника инцидента...», - говорится в сообщении следственного управления.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в Кызыле вандалы распылили краску на стеле с именами участников Великой Отечественной войны.

Фото: сайт следственного управления СКР по Оренбургской области

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