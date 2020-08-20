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Браконьеры застрелили в Оренбургской области двух оленей

Главная Происшествия
Новосибирск
16:59 20 Августа 2020
охотник, мвд, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские задержали в Бугурусланском районе Оренбургской области трех охотников. Их подозревают в незаконном отстреле двух оленей.

У задержанных изъяли охотничье ружье, патроны, мясо, нож и другие вещественные доказательства. По оценке правоохранительных органов, охотничьему хозяйству причинен ущерб в сумме около 700 тыс. руб.

«В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК России (незаконная охота). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Оренбургской области.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края

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