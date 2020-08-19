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В Оренбургской области удвоилось число хищений с банковских счетов

Главная Происшествия
Новосибирск
14:25 19 Августа 2020
прокуратура, преступление, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Оренбургской области зарегистрировала резкий рост числа преступлений, связанных с хищением с банковских счетов. Статистические данные приведены в ее отчете о состоянии преступности в регионе за семь месяцев 2020 года.

Согласно подсчетам надзорного ведомства, за январь-июль в регионе было зарегистрировано 16,3 тыс. преступлений. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, рост в целом в России составил 0,5%, в Приволжском федеральном округе - 2,4%.

«В структуре преступности отмечается увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений (+16,4 %, с 4 078 до 4 748), что обусловлено увеличением количества преступлений, связанных с хищениями с банковских счетов (+101,6 %, с 789 до 1 591) и мошенничеств (+121,2 %, со 156 до 345)», - уточнили в облпрокуратуре.

Фото: pixabay.com

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