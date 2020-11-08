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В Новосибирске начали платное лечение от коронавируса

Главная Здоровье
Новосибирск
16:00 8 Ноября 2020
новосибирск, здравоохранение, здоровье, бизнес, услуги, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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Филиал Сибирского окружного медцентра ФМБА стал предоставлять платные услуги и госпитализацию больных с COVID-19. Цены варьируются в зависимости от тяжести протекания болезни – от 17 до 32 тысяч рублей в день и без учета реанимации.

При легком течении болезни госпитализация будет стоить 17 тысяч рублей в день, в нее входит наблюдение, трехразовое питание, лекарственные препараты, расходные материалы и диагностика. За тестирование методом ПЦР и компьютерную томографию легких придется дополнительно заплатить.

При средней тяжести суточная стоимость лечения обойдется пациенту уже в 25 тысяч рублей, при тяжелом течении уже 32 тысячи.

По правилам медучреждения, все желающие стать платными пациентами сначала самостоятельно приезжают в приемный покой, где им ставят диагноз и устанавливают степень тяжести болезни.

Фото: СОМЦ ФМБА

 
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