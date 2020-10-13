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Инфекционные бригады скорой помощи в Новосибирске усилят студентами-медиками

Главная Здоровье
Новосибирск
12:06 13 Октября 2020
новосибирск, медицина, скорая, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Минздрав Новосибирской области обратился к студентам-старшекурсникам и ординаторам медуниверситета и медицинского колледжа с просьбой помочь в работе городских поликлиник и служб скорой помощи, сообщает «Общественное телевидение России».

В ведомстве пояснили, что сегодня в связи с пандемией COVID-19 и сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) «система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку».

«Работа на вызовах удлиняет время, которое терапевт или педиатр тратит на каждого пациента. Усиление ординаторами позволит поликлиникам быстрее обслуживать пациентов», - сказала замглавы Минздрава Елена Аксенова.

В настоящее время в Новосибирске вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19 обслуживают 27 бригад скорой медпомощи. За счет ординаторов и студентов-медиков в городе сформируют еще пять бригад.

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