С марта 2021 года Китай полностью отменяет субсидирование транспортных перевозок по ЖД

До текущего момента субсидии покрывали от 30% до 50% от тарифа за перевозки по железной дороге, что позволяло китайским компаниям держать закупочные цены на уровне, в 1,5-2 раза превышающем российские. Такая «нерыночная» практика завоевания новых рынков, а именно – Европы и России (у него есть даже название – проект «Новый Шелковый путь»), сделала свое дело. Однако затраты бюджета КНР на эти льготы приобрели такие масштабы, что стране и отдельным ее провинциям теперь приходится считать.

По разным оценкам и сообщениям экспертов, поначалу китайские власти планировали снижать ставки субсидии постепенно, в течение нескольких лет, но… пузырь государственной халявы для китайских компаний уже готов лопнуть. К тому же, как сообщил недавно Интернет-ресурс Panda Paw Dragon Claw, оператор национальной сети железных дорог China Railway Express уже стал вполне самостоятельным и доходным бизнесом.

И накануне Нового года ведущие российские транспортные компании получили тревожные письма – готовьтесь к 1 марта.

«Центр транспортных стратегий» – независимый информационно-консалтинговый центр, сосредоточенный на исследовании отдельных транспортно-инфраструктурных проектов, приводит несколько важных экспертных мнений.

Так, Туфан Халаджи, директор бизнес-подразделения Intermodal в NUNNER Logistics, считает, что «сокращение субсидий является благом для рынка, так как низкие цены не годятся для рынка в долгосрочной перспективе, поскольку клиенты переключатся на другие перевозки, как только эти субсидии исчезнут».

Уве Лойшнер из DB Cargo Eurasia на недавнем саммите RailFreight в Гданьске отметила:

«Небольшие компании с нерегулярными поставками исчезнут. На данный момент эти компании борются за поддержку властей Китая. Без субсидий рынок будет более реалистичным и ориентированным на спрос».

Пока европейцы обсуждают судьбы своих транспортных компаний, у российского бизнеса есть вопросы поважнее. Ведь именно Россия вместе с Новой Зеландией дают КНР основной объем лесосырья и лесоматериалов. Именно эта продукция всерьез решала вопрос низкой обратной загрузки поездов из России в Китай. Однако в условиях максимального повышения ставок на перевозки, лесозаготовители и переработчики будут вынуждены пересмотреть свои ориентиры. И сделать это придется уже сейчас.

Неопределенности добавляют введенные КНР и новые фитосанитарные правила, и ограничения в связи с пандемией коронавируса, из-за чего грузоперевозчики вынуждены сутками стоять на таможенных постах. Более того, из-за проблем с приемом составов с китайской стороны тысячи вагонов ежедневно (!) стоят без документов и на станциях погрузки. Без всякого понимания, когда это произойдет. И даже те поезда, которые следуют в Китай через Монголию, ждут своего часа по две недели. Как следствие, ряд крупнейших российских трейдеров уже свернули перевозки в сторону Китая.

«Слишком много сложностей, плюс сейчас все простои прилетят от оператора, и вся большая маржа просто пропадет...», - сетует руководитель одного из них.

Что уж говорить о заградительных пошлинах, введенных Правительством РФ, которые сами по себе ставят точку в «выгодности» перевозок в Китай. В течение последних лет лобби от лесозаготовителей и сам бизнес пытаются убедить всех в «неконструктивности» запрета на экспорт необработанного или минимально обработанного леса. Например, генеральный директор АО «Приморские лесопромышленники» Виктор Дорошенко сказал:

«Никто не будет спорить с тем, что нужно развивать глубокую переработку на территории России. К тому же существует льготная пошлина на вывоз «кругляка», если предприятие достигло определённого уровня переработки, словом, тенденция правильная. Но есть места, где вести такую деятельность не получится».

Теперь же, когда свою лепту внес Китай, резко «поторопив» российских отправителей «кругляка» и других лесоматериалов в принятии решений, последним ничего не остается, как научиться жить по-новому. Как бы ни пафосно это звучало, но все-таки во благо своей страны, на территории которой и без того достаточно предприятий, которые способны потребить «китайский» объем древесины.

По информации из ряда достоверных источников, наиболее адекватные (пока еще действующие) экспортеры лесосырья уже активно ищут рынки сбыта на территории России. И у них, говорят, получается. Наиболее продвинутые заготовители заключают надёжные долгосрочные контракты с российскими компаниями и надолго гарантируют себе стабильный доход. Остальные же, желающие заработать здесь и сейчас, могут остаться не у дел и будут вынуждены «переобуваться в полете» - 1 марта 2021 года.