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С 16 по 20 ноября пройдет Международный Байкальский риск-форум

Главная Бизнес
Новосибирск
10:11 6 Ноября 2020
форум, экономический форум, обсуждение, финансы
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С 16 по 20 ноября пройдет IV Международный Байкальский риск-форум (БРИФ).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, «Иркутская нефтяная компания», которая выступает организатором мероприятия, приняла решение провести форум в онлайн-режиме.

В этом году ключевая тема форума будет называться – «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». На протяжении пяти дней участники мероприятия будут обсуждать такие актуальные темы, как «Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии», «Лидерство в эпоху перемен», «Логистические и репутационные риски», «Цифровая трансформация бизнеса» и «Новые вызовы и возможности для бизнеса».

Как рассказали в пресс-службе «Иркутской нефтяной компании», основные задачи форума заключаются в повышении риск-культуры и формировании комфортной среды для обмена лучшими практиками и инструментами в этой сфере.

На сегодняшний день свое участие уже подтвердили победители конкурса «Лидеры России», а также эксперты из крупных компаний и производственных объединений таких как: «Газпром нефть», «Северсталь», «Зарубежнефть», «Мегафон», АЛРОСА, СИБУР, Интер РАО, ERG, Ассо Oil, Deloitte, KPMG и другие

Стоит отметить, что БРИФ – первый за Уралом практический форум проводящийся на регулярной основе по управлению рисками. Ранее на подобных мероприятиях было рассмотрено более 150 практических кейсов в области риск-менеджмента, а общая аудитория уже превышает 2 тысячи человек. 

Любой интересующийся и желающий принять участие сможет сделать это бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте форума – www.ibrif.ru

По материалам «Иркутской Нефтяной Компании»

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