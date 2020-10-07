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Природное бедствие на Камчатке может стать ударом по экотуризму в России

Главная Экология
Новосибирск
12:11 7 Октября 2020
камчатка, экология, туризм, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Туристическая отрасль России в условиях кризиса-2020 только начала приходить в себя, как над ней нависли новые угрозы и появились очередные преграды: мир захлестнула вторая волна коронавируса, и только начавшие открываться границы вновь оказалось под угрозой закрытия. Не менее сильным ударом стало экологическое бедствие у берегов Камчатки, которое может серьезно сказаться на внутреннем туризме в целом. 

В субботу, 3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных. Изначально рассматривалось три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, и третья - связанная с вулканическими проявлениями. Сейчас местные власти рассматривают две приоритетные версии: разлив ядовитых веществ или цветение микроводорослей.

Камчатка в 2020 году стала достаточно популярным туристическим направлением у россиян, несмотря на свою дороговизну. На рынке представлено немало экскурсионных и экотуров, которые в условиях закрытия границ пользовались популярностью у жителей России. Сейчас же все может существенно измениться.   

«Насколько серьезный экологический урон нанесен региону предстоит определить экологам и следствию, но то, что это серьезный удар непросто по экотуризму в России, а в целом по туристическому имиджу – это определенно», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Данное бедствие может отпугнуть как потенциальных российских, так и иностранных туристов, которые рано или поздно вернутся в Россию», - добавил в беседе с Sibnovosti.ru Артур Волошин.

С этой точкой зрения согласен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский, который в беседе с «Газета.Ru» заявил, что это, безусловно, отразится негативно на спросе на поездки в край, хотя пока изменений не отмечено. «Если история будет иметь длительное и негативное продолжение, тогда люди, конечно, станут реже туда ездить», - сказал представитель АТОР.

«Несмотря на то, что туризм как отрасль не является виновником  произошедшего, в очередной раз встает вопрос не просто о развитии внутреннего туризма в России, а о его бережном развитии, если перефразировать на английский «sustainable tourism», - резюмировал Артур Волошин.

#Россия #Камчатка #экология #туризм #эксперты #артурволошин

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