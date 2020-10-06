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Николай Патрушев доложит Владимиру Путину о ситуации с экологией в регионах СФО

Главная Экология
Новосибирск
15:56 6 Октября 2020
президент, экология, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с экологией в регионах Сибирского федерального округа (СФО), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину об экологической ситуации в регионах Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении.

Доклад состоится после рабочих встреч и совещания по вопросам экологической безопасности с главами сибирских регионов и федеральными чиновниками.

Как накануне писали Sibnovosti.ru, в ходе выступления в Новосибирске по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах СФО глава Совбеза охарактеризовал экологическую ситуацию в округе как неблагоприятную.

«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии», - отметил Патрушев.

Фото tass.ru

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