Рассматриваются три версии загрязнения воды у берегов Камчатки, сообщил сегодня губернатор края Владимир Солодов.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», - сказал глава края.

Еще одна версия - сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.

В субботу специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Фото с сайта ok.ru