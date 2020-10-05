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Рассматриваются три версии загрязнения воды у берегов Камчатки

Главная Экология
Новосибирск
11:41 5 Октября 2020
камчатка, экология, загрязнение, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Рассматриваются три версии загрязнения воды у берегов Камчатки, сообщил сегодня губернатор края Владимир Солодов.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», - сказал глава края.

Еще одна версия - сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.

В субботу специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Фото с сайта ok.ru

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