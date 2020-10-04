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Крах мусорной реформы

Главная Экология
Новосибирск
20:36 4 Октября 2020
россия, реформа, мусор, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Счетная палата России на этой неделе констатировала, что ситуация с мусором в стране критическая, а мусорная реформа фактически провалена.

При текущих темпах образования отходов доступные мощности мусоросжитагельных  полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Наиболее сложная ситуация складывается в регионах. Мощности полигонов в 32 субъектах России будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них и вовсе уже к  2022 года. Драматическая ситуация с мусором на Камчатке, Бурятии, Якутии, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Омской и Волгоградской областях.

Более 90% отходов по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, из них перерабатывается не больше 70%. Даже, несмотря на мусорную реформу, убрать все свалки в границах городов не получится. Проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 190 полигонов, а на момент его запуска в регионах их было более восьми тысяч и более 900 - в городах.

«Проблема утилизации мусора является одной из острейших в России, несмотря на то что она недостаточно подробно и широко представлена в российском информационном поле – телевидении, интернете, печатных СМИ. – отмечает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин. – Данный вопрос очень непростой и может быть решен только комплексно».

«Одной ликвидацией и рекультивацией полигонов ее не решить. Здесь нужно изменение создания и отношения к данной проблеме, как на государственном, так и мировоззренческом уровнях. И определенные положительные подвижки в этом направлении есть: за последние несколько лет чиновники стали более ответственно относиться к решению данной задачи, а в обществе возросла социальная ответственность по части домашней сортировке мусора. Но, этого явно недостаточно», - заявил Sibnovosti.ru эксперт.

На сегодняшний день домашняя сортировка мусора, действительно, стала одним из наиболее действенных мер по решению мусорной проблемы. Контейнеры для раздельно мусора появились не только в миллионниках, но и почти во всех менее крупных городах и даже в части поселков и деревень. Однако и здесь сохраняется ряд проблем. Во-первых, достаточно сложно проследить, уничтожается ли отсортированный мусор в отведенном для этого месте и по назначению, а, во-вторых, далеко не все россияне ответственно относятся к его сортировке и зачастую выбрасываю отходы по старинке - разом.

«С точки зрения «мусорной культуры» Россия еще отстает от Европы, особенно ее западных стран, где забота об экологии и трепетное отношение к разделению мусора в каком-то смысле является «пунктиком». В России эта культура пока в стадии становления», - констатировал Артур Волошин.  

«При решении мусорной проблемы – его утилизации и разделению, следует активнее использовать иностранный опыт, например, Швейцарии и Германии, которые значительно преуспели в этом вопросе. В частности, швейцарские власти передали этот вопрос в ведение частных компаний, после чего утилизация мусора возросла в разы», - отметил эксперт.

#Россия #мусор #реформа #эксперты #артурволошин

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