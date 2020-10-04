Губернатор Камчатки заявил об отсутствии системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий в крае

Природоохранная прокуратура проводит проверку ситуации на Халактырском пляже в Камчатском крае, где погибли тысячи морских обитателей. Тем временем, губернатор Владимир Солодов признал отсутствие системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий в крае. Об этом он заявил в своем Instagram.

«Ситуация свидетельствует о том, что у нас на уровне Камчатского края, на уровне России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий. Мы узнаем данные о состоянии нашей природы от блогеров, от заинтересованных людей. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, но при этом я буду обращаться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга неблагоприятных возможных явлений в окружающей среде», - сказал Солодов.

«Если… выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», - добавил глава края.

В субботу специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Фото с сайта ok.ru